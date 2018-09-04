Премьер-министр Грузии встретился с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом

04.09.2018 12:05 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с врокомиссаром по вопросам европейской политики добрососедства и расширения Йоханнесом Ханом, который находится в Тбилиси в связи с отрытием Европейской школы «Восточного партнерства».



На встрече была подчеркнута важность открытия первой в восточном соседстве Европейской школы в Грузии, которая позволит ученикам из шести стран получить образования бакалавра высокого уровня и получить международный диплом по европейским исследованиям.



Премьер-министр отметил, что образование является важнейшим приоритетом для правительства Грузии и поблагодарил ЕС за осуществление этого проекта.



Стороны уделили внимание новому – высшему формату диалога с Евросоюзом, первая встреча которого, под председательством президента Еврокомиссии и премьер-министра Грузии состоится в Брюсселе в ноябре.



В ходе разговора, особенно отметили прогресс, достигнутый Грузией в плане демократического развития и европейской интеграции. Премьер-министр говорил об инициативе правительства Грузии — «дорожной карте», направленной на более тесную интеграцию с ЕС, используя все существующие механизмы сотрудничества.















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