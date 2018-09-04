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Парламент Грузии откроет осенняя сессию


04.09.2018   12:45
Парламент Грузии официально возобновит работу с сегодняшнего дня. Осеняя сессия законодательного органа открывается в первый вторник сентября.

Сессию депутаты начнут с заседания бюро в здании парламента в Тбилиси сегодня, а с завтрашнего для пленарные заседания пройдут в Кутаиси.

С учетом того, что выборы президента назначены на 28 октября, законодательный орган будет работать до конца сентября, затем прекратить деятельность за месяц до выборов.

На осенней сессии законодателям предстоит утвердить новый проект регламента и принять несколько кадровых решений, в том числе – избрать председателей Верховного суда и Центральной избирательной комиссии.

Согласно регламенту, парламент Грузии закроет осеннюю сессию в третью пятницу декабря.






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