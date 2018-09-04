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Глава МИД Грузии ознакомил Йоханнеса Хана с ситуацией на оккупированных территориях


04.09.2018   13:13
«Я детально ознакомил г-на Хана с тем положением, которое создалось на оккупированных территориях», - об этом заявил накануне министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани по завершении встречи с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнесом Ханом.

По словам Залкалиани, важна помощь Евросоюза Грузии в плане консолидации международного содружества.

«На встрече у нас была возможность поговорить о многих вопросах, в том числе о текущих темах в регионе. Я детально ознакомил г-на Йоханнеса Хана с тем положением, которое создалось на оккупированных территориях, в особенности о ситуации, сложившейся в направлении Абхазии и Цхинвали в последний период, о нарушениях фундаментальных прав человека, недоступности для людей образования, о невозможности повидаться с близкими. Поэтому важно, чтобы со стороны ЕС, который является одним из главных акторов формата Женевских международных переговоров, было предпринято больше шагов с точки зрения консолидации международного содружества, чтобы у нас был значительный прогресс в плане имплементации соглашения о прекращении огня 2008 года», - заявил Залкалиани.
Министр сообщил также, что в ходе встречи были рассмотрены и успехи Грузии с точки зрения соглашения об ассоциации с ЕС.

«Мы говорили и о том, с каким успехом исполняет Грузия соглашение об ассоциации. Вместе с тем было сказано и о том, что у Грузии есть более амбициозный план, предпринять еще больше шагов в связи с предполагаемыми за рамками соглашения об ассоциации вопросами», - заявил Залкалиани.

В рамках визита двухдневного визита Йоханнеса Хана в Грузию запланированы также встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.






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