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Грузия имеет постоянную поддержку ЕС на пути развития демократии и стабильности - Бахтадзе


04.09.2018   13:28
Сегодня в нашей стране начинается важный проект – первая Европейская школа «Восточного партнерства», это – новинка не только для Грузии, но и для всего региона в целом, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на церемонии открытия Европейской школы, на которой присутствует вместе с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом.

По его словам, Грузия стала первой страной, в которой за пределами Европы основана Европейская школа «Восточного партнерства» и очень радостно, что впервые это случилось именно в Грузии.

«Приветствую наших студентов, которые нас воодушевляют и хочу с полной ответственность заявить, что интерес студентов и интерес молодежи является самым главным приоритетом для нас, так же как и реформа системы образования. Реформирование системы образования является тем главнейшим приоритетом, который есть у нас сегодня, и хочу с полной ответственностью отметить, что сегодняшний проект – важнейший шаг нашей реформы», — заявил Мамука Бахтадзе.

По его словам, у Грузии есть постоянная поддержка ЕС и партнеров на пути развития демократии и стабильности.

«Инициатива Восточного партнерства» предлагает нам эти большие возможности. Хочу поблагодарить Йоханнеса Хана. Это было именно его идеей и с его поддержки произошла реализация этого очень важного проекта», — заявил Мамука Бахтадзе.






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