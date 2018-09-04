Йоханнес Хан призвал молодежь Грузии идти на выборы

04.09.2018 13:29 «Мы не вмешиваемся в свободный выбор людей», — так ответил находящийся в Тбилиси еврокомиссар Йоханнес Хан на вопрос о будущих выборах президента.



Хан отметил, что единственным посланием к молодежи будет воспользоваться возможностью и пойти на выборы.



«Мы никогда не делаем комментариев в связи с выборами даже между нашими членами, так как не вмешиваемся в свободный выбор людей. Единственное послание конкретно для молодежи – чтобы они воспользовались возможностью, пошли на выборы, зафиксировали голос, приняли участие в этой демократической возможности. Каждый голос имеет значение, мы это испытали много раз. Прошу вас, идите на выборы», — заявил Йоханнес Хан.



Еврокомиссар Йоханнес Хан посетил Тбилиси с двухдневным визитом вчера. Он провел встречу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, а сегодня, вместе с премьер-министром Мамукой Бахтадзе, принял участие в открытии Европейской школы «Восточного партнерства».















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