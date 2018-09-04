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Президент: Создание европейской школы является еще одним ощутимым результатом интеграции с Евросоюзом


04.09.2018   14:33
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с еврокомиссаром Йоханнесом Хансом, находящимся с двухдневным визитом в Грузии. На встрече стороны обсудили ситуацию в оккупированных регионах Грузии, вопросы сотрудничества между Грузией и ЕС, выполнение обязательств по Соглашению об Ассоциации, и открытие "Европейской школы Восточного партнерства".

Президент приветствовал создание Европейской школы в Тбилиси, как еще один из ощутимых результатов интеграции с Евросоюзом, который позволит молодому поколению, не только в Грузии, но и из стран-партнеров, получить образование европейского качества. Георгий Маргвелашвили поблагодарил Еврокомиссара за вклад в открытие в Тбилиси "Европейской школы Восточного партнерства", являющейся результатом переговоров президента Грузии и Еврокомиссара, и тесного сотрудничества Грузии и ЕС.

На встрече отметили, что содействию ЕС в направлении консолидации международного сообщества придается громадное значение.

Георгий Маргвелашвили представил делегации ЕС подробную информацию о ситуации в Абхазии и Цхинвальском регионе и заявил, что на территориях, оккупированных Россией, нарушаются фундаментальные права человека, и призвал международное сообщество к активным действиям и консолидации в связи с этим вопросом.

На встрече присутствовали члены делегации ЕС, начальник администрации президента Грузии Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили.







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