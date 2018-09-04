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Паспорт гражданина Грузии поднялся в международном рейтинге на пять позиций
04.09.2018 17:10
Паспорт гражданина Грузии поднялся в международном рейтинге еще на пять позиций. По информации консалтинговой компании Henley&Partners, Грузия находится на 48-ом месте в мире.
В предыдущем отчете Грузия занимала 53-юю позицию, а еще раньше – 68-ую.
По данным веб-страницы, граждане Грузии могут путешествовать без виз или по упрощенным процедурам в 112 странах мира.
Первенство в рейтинге Henley&Partners между собой делят Япония и Сингапур, граждане которых могут путешествовать по упрощенной процедуре в 189 странах. В предыдущие годы в индексе паспортов лидировала Германия.
На пять позиций улучшен показатель паспорта Грузии по данным еще одного портала passportindex.org. В этом рейтинге Грузия занимает 40-ое место.
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