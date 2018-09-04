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IDFI: МИД оформил сомнительную закупку с созданной за день компанией - в деле фигурирует брат замминистра
04.09.2018 18:04
Институт развития свободы информации (IDFI) обнародовал материал, касающийся подозрительных закупок Министерства иностранных дел.
В организации заявили, что закупка Министерством иностранных дел адаптации-изменения и проектной работы здания по улице Леонидзе №3 содержит риски, которые делают подозрительной данную закупку.
В частности, по сообщению IDFI, на закупку работы не был объявлен электронный тендер. Оформленный договор не загружен в базу данных государственных закупок; Договор оформлен с компанией, созданной за день до подписания договора; Между владельцем компании и заместителем министра закупающего ведомства есть родственная связь; В течение года с оформления договора компания не принимала участия в другой государственной закупке.
"Перечисленные обстоятельства создают серьезное подозрение того, что высокое должностное лицо/лица Министерства иностранных дел использовали финансирование, полученное из резервного фонда правительства, чтобы в обход закона "О государственных закупках" в прямом порядке оформить контракт с компанией, созданной братом заместителя министра за день до заключения договора. Считаем, что выявленными нами сомнительными обстоятельствами должна заинтересоваться Государственная служба аудита, а МИД должно обосновать свое решение.
Выявленный нами факт еще раз явствует, насколько важно распространение закона "О государственных закупках" на расходы резервных фондов правительства, чтобы была обеспечена прозрачность процессов, конкурентная среда, и превенция подозрительных сделок"- сказано в заявлении IDFI.
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