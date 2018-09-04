Заместитель министра не связан родственными узами с ООО «Ленд Марк Проджект»- МИД отвечает IDFI

04.09.2018 19:10 Департамент прессы и информации Министерства иностранных дел отзывается на материал, подготовленный "Институтом развития свободы информации", связанным с закупкой, оформленной с ООО "Ленд Марк проджект".



В министерстве заявляют, что закупкой, о которой говорит IDFI, закон не был нарушен. Касательно родственной связи заместителя министра с владельцем компании, по пояснению пресс-службы, заместитель министра, который руководил тендерной комиссией, не связан родственными узами с компанией.



"Мы внимательно ознакомились с исследованием организации "Институт развития свободы информации", который касается распоряжения расходами резервного фонда правительства, и в том числе включает договор, оформленный Министерством иностранных дел 4 августа 2017 года с ООО "Ленд Марк Проджект" для осуществления инженерного и архитектурного проекта здания, находящегося в Тбилиси, по улице Леонидзе №3. Согласно распоряжению правительства Грузии от 3 августа 2017 года за №1616 для закупки вышеупомянутой услуги Министерству иностранных дел из резервного фонда правительства Грузии была выделена сумма (737 000 лари).



Как отметила в своем исследовании организация "Институт развития свободы информации", во время закупки данной услуги МИД не нарушал закон о закупках, поскольку согласно подпункту "е" пункта 3¹ статьи 1 закона "О государственных закупках", на закупку, осуществленную на сумму, выделенную из резервного фонда, не осуществляется электронный тендер или конкурс, и соответственно, этот процесс не был осуществлен в электронной системе государственной закупки.



Примечательно, что до оформления договора с ООО "Ленд Марк Проджект" МИД провел исследование рынка для поиска эффективного сервиса оказания данной услуги. Во время закупки услуги проектных работ для министерства была важна высокая квалификация поставщика. Соответственно главным критерием отбора компании являлась не сама компания, как юридический субъект, а занятые в ней квалифицированные специалисты, у которых должен был богатый опыт осуществления проектов аналогичного характера, сложности, и содержания.



Рекомендация Агентства государственных закупок "в связи с требованиями, подтверждающими квалификацию", указывает, что носителем знания/опыта является не компания/предприятие, а персонал, занятый в компании/предприятии, имеющий соответствующий опыт/квалификацию. В данном случае рабочий опыт и стаж основных специалистов ООО "Ленд Марк Проджект" полностью удовлетворял требования закупщика.



Согласно соответствующему приказу министра иностранных дел, тендерной комиссией министерства руководит заместитель министра, который не связан родственной связью с данной компанией. Исходя из вышеизложенного, ни у одного из лиц, участвующих в данной закупке, во время их деятельности не создавался конфликт интересов, определенный первым пунктом статьи 8 закона Грузии "О государственных закупках"- сказано в заявлении.



Напомним, IDFI сегодня опубликовал материал, в котором, по их словам, идет разговор о подозрительной закупке, осуществленной Министерством иностранных дел.

















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