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Глава парламентского комитета по здравоохранению призывает граждан участвовать в программе элиминации гепатита C


04.09.2018   19:16
Председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе призывает граждан участвовать в программе элиминации гепатита C и говорит о результатах проекта. По его словам, государство делает все, чтобы искоренить гепатит C.

«Ориентирование на человека – не просто слова властей, а выражается в конкретном деле, что в свое время было сделано по программе всеобщего здравоохранения и тысячи людей физически выжили, а десятки тысяч семей избежали бедности из-за катастрофических трат. Программа гепатита C уникальна не только в этой стране, но и в масштабе региона. Ни одно государство, кроме Грузии, не смогло осуществить эту программу и фактором, вызвавшим это, была мобилизация именно властей и профессионализм нашего медицинского общества, чтобы мы не только разработали, но и внедрили эту программу вместе с нашими американскими партнерами. С учетом этого, у нас есть шанс до 2020 года уничтожить одно из самых коварных заболеваний, которое, по нашим исследованиям и данным ЦКЗ США может быть у около 150 000 человек в нашей стране. 50 000 человек уже зарегистрированы, 44 000 уже прошли лечение. Результаты впечатляющие – показатель излечения более 98%. В этих условиях очень важно, чтобы все, кто пока не проходил тестирование, а также те, кому поставили диагноз гепатита C, вовремя подключились к программе, чтобы мы воспользовались этим уникальным шансом и победили гепатит C», — заявил Акакий Зоидзе.






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