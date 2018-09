Глава парламентского комитета по здравоохранению призывает граждан участвовать в программе элиминации гепатита C

04.09.2018 19:16 Председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе призывает граждан участвовать в программе элиминации гепатита C и говорит о результатах проекта. По его словам, государство делает все, чтобы искоренить гепатит C.



«Ориентирование на человека – не просто слова властей, а выражается в конкретном деле, что в свое время было сделано по программе всеобщего здравоохранения и тысячи людей физически выжили, а десятки тысяч семей избежали бедности из-за катастрофических трат. Программа гепатита C уникальна не только в этой стране, но и в масштабе региона. Ни одно государство, кроме Грузии, не смогло осуществить эту программу и фактором, вызвавшим это, была мобилизация именно властей и профессионализм нашего медицинского общества, чтобы мы не только разработали, но и внедрили эту программу вместе с нашими американскими партнерами. С учетом этого, у нас есть шанс до 2020 года уничтожить одно из самых коварных заболеваний, которое, по нашим исследованиям и данным ЦКЗ США может быть у около 150 000 человек в нашей стране. 50 000 человек уже зарегистрированы, 44 000 уже прошли лечение. Результаты впечатляющие – показатель излечения более 98%. В этих условиях очень важно, чтобы все, кто пока не проходил тестирование, а также те, кому поставили диагноз гепатита C, вовремя подключились к программе, чтобы мы воспользовались этим уникальным шансом и победили гепатит C», — заявил Акакий Зоидзе.















