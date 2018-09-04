Министры иностранных дел Японии и Грузии обсудили вопросы углубления отношений

04.09.2018 19:50 Министр иностранных дел Японии Таро Коно, который 4-5 сентября со своим первым официальным визитом посещает Грузию, сегодня встретился со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани, с которым обсудил вопросы углубления сотрудничества между Грузией и Японией на двустороннем и региональном уровнях.



Выступая на совместной пресс-конференции, Таро Коно заявил, что Кавказский регион является «воротами, которые связывают Азию, Европу и Ближний Восток», и «стабильность на Кавказе представляет собой предмет обеспокоенности не только на региональном уровне, но и в целом, с точки зрения мира и безопасности для международного сообщества».



Затем он рассказал о новой кавказской инициативе своей страны, которая включает в себя два компонента – оказание помощи в развитии человеческих ресурсов и поддержку для развития инфраструктуры и улучшения деловой среды.



Министр иностранных дел Японии также заявил, что его страна решила упростить визовый режим для граждан Грузии, «что будет содействовать связям между народами».



В свою очередь, Давид Залкалиани отметил, что визит его коллеги в Грузию является «важным достижением двусторонних отношений и выражение поддержки Грузии на высоком уровне».



Он также подчеркнул, что Япония является «сильным сторонником и партнером» Грузии после того, как страна обрела независимость в начале 90-х годов. «Грузию и Японию связывают фундаментальные ценности, демократия, свобода, права человека и верховенство закона», — заявил Залкалиани, добавив, что в последние годы отношения между двумя странами значительно возросли.



Залкалиани также отметил, что в ближайшее время будет завершена подготовка совместного инвестиционного соглашения между Грузией и Японией.



В ходе визита в Тбилиси глава МИД Японии также встретился с президентом Георгием Маргвелашвили. Позже сегодня же он встретится с премьер-министром Мамукой Бахтадзе.



В то же время, 4 сентября министр финансов Грузии Иване Мачавариани и вице-президент Агентства по международному сотрудничеству Японии (JICA) Норико Сузуки подписали кредитное соглашение по проекту строительства участка Шорапани-Аргвета (14,7 км) скоростной автомагистрали Восток-Запад, в рамках которого правительство Японии выделит Грузии финансовый ресурс в виде льготного кредита в размере около 343 млн долларов США.















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