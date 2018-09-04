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Объединенная оппозиция представила ЦИК документацию о возможном вмешательстве «Грузинской мечты» в избирательный процесс
04.09.2018 20:55
Менеджер офиса штаба "Грузинской мечты" Мелано Авалишвили позвонила одному из конкурсантов, принимающих участие в конкурсе участковой избирательной комиссии, и попросила сменить участок - заявил журналистам представитель избирательного штаба объединенной оппозиции "Сила в единстве", Леван Бежашвили.
Сегодня Бежашвили представил в Центральную избирательную комиссию документацию и запись в связи с процессами, текущими в окружной избирательной комиссии Крцаниси. По его словам, представленные материалы подтверждают нарушения, имеющие место в крцанисском округе.
"Сегодня объединенная оппозиция "Сила в единстве" обратится в Центральную избирательную комиссию, и в то же время к Главной прокуратуре Грузии в связи с двумя вопросами. Одно – этим документом поставляем информацию в связи с записями, отражающими возможную связь председателя крцанисской окружной избирательной комиссии, и председателей участковых избирательных комиссий со штабом "Грузинской мечты".
Сегодня мы представили также второй документ, касающийся процессов, текущих в крцанисской окружной избирательной комиссии. Одному из конкурсантов, принимающих участие в участковой комиссии, позвонили от имени окружной избирательной комиссии, и потребовали сменить участок. Оказалось, что из окружной избирательной комиссии никто не звонил, и их именем воспользовалась менеджер офиса штаба "Грузинской мечты" Мелано Авалишвили, которая потребовала от конкурсанта осуществить конкретное изменение.
Это само по себе является грубым вмешательством в избирательный процесс, и уголовным преступлением. Мы требуем реагирования, как от Центральной избирательной комиссии, так и прокуратуры"- заявил Леван Бежашвили.
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