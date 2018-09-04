Из Грузии в Страсбург отправлен очередной иск против России

04.09.2018 21:23 В Европейском суде по правам человека зарегистрирован очередной иск против России, внесенный грузинской стороной. Дело касается дел убийства Арчила Татунашвили, Давида Башарули, и Гиги Отхозория.



Грузия обвиняет Россию в преследовании, незаконном задержании, пытках, и убийстве этнических грузин.



Согласно иску, всем трем гражданам незаконно пресекли свободу, и убили в пытках люди, ответственность за которых несет Россия.



С 2007 года это четвертый иск под названием "Грузия против России", с которым грузинская сторона обратилась в Страсбургский суд.

















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