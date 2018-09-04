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Бакрадзе: Я не собираюсь быть кабинетным президентом


04.09.2018   21:55
Если кто-то считает, что 28 октября в этой стране мы должны избрать человека, который войдет и сядет в кабинете, тот может не беспокоиться и не голосовать за меня, так как я не собираюсь быть кабинетным президентом, - об этом заявил кандидат в президенты от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе на встрече со сторонниками.

По его словам, президент должен быть максимально близко к населению, знать их проблемы и искать пути их решения.

«Грузии не нужен кабинетный президент, Грузии нужен президент, который будет вместе с народом, будет для народа, будет знать, в чем нуждается народ и что должно быть сделано для того, чтобы людям было лучше. Чтобы это понять, нужна не квантовая физика, нужно ходить среди людей, слушать их, нужно видеть нужду, нельзя отводить взгляд от нужды», - заявил Бакрадзе.






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