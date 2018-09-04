В Грузию не впустили еще одного российского пропагандиста Алана Касаева

04.09.2018 22:40 Российского политолога Алана Касаева вернули назад на пропускном пункте "Верхний Ларс". Это четвертый российский пропагандист, которого не впустили в Грузию для участия в проводимом на деньги российского Президентского фонда медиа-форуме.



Журналист заявил, что в течение часа его держали на границе, а после сообщили об отказе во въезде. По словам Касева, ему не объяснили причины отказа. Вместе с тем, в телефонном интервью он подтвердит, что считает оккупированный Россией регион Грузии - Цхинвальский регион/т.н. Южную Осетию «независимым государством».



Ранее соощалось что в страну не были допущены военный корреспондент ТАСС Виктор Литовкин, член Международного совета Ассоциации исследователей российского общества Геннадий Бордюгов и Алексей Токарев.



Отказ во въезде в Грузию российским прпоагандистам обосновали нарушением ими закона "Об оккупированных территориях Грузии", который запрещает посещение оккупированных Россией территорий Грузии в обход Тбилиси.



Форум российских пропагандистов в Тбилиси проводится 4-7 сентября. Организаторами форума, который запланирован в тбилисской гостинице «Вере-палас» при поддержке российского Фонда президентских грантов, выступают российский политологический центр «Север-Юг», пресс-клуб «Содружество», тбилисская газета «Грузия и мир». Издатель последней – живущий в Москве Александр Чачия, награжденный Владимиром Путиным орденом Почета в 2014 году.

















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