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Эдгарс Рикчевичс: Евросоюз должен признать перспективы членства Грузии, Украины и Молдовы
05.09.2018 11:49
Евросоюз должен признать европейские стремления стран-лидеров «Восточного партнерства» и назвать реальный срок, когда эти страны смогут вступить в ЕС. Как пишет украинское издание «Европейская правда», об этом на экономическом форуме в польском городе Крыница-Здруй заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Стоит признать очевидное — такие страны как Украина, Молдова и Грузия добровольно избрали европейский путь. Они стремятся к членству в ЕС и готовы идти этим путем. Именно поэтому задачей для ЕС должен стать ответ на эти стремления. ЕС должен признать перспективы членства этих стран, и озвучить реальный срок их вступления», — заявил министр иностранных дел Литвы.
Ринкевичс также отметил, что необходимо, чтобы ЕС был един по вопросу сохранения санкций против России и имел единую позицию во время диалога с США. Одним из вызовов для Евросоюза он назвал «Брексит».
«ЕС должен сделать все, чтобы удержать Великобританию насколько возможно ближе к Европе. Это задание в ближайшей перспективе должно быть ключевым», — отметил Эдгарс Ринкевичс.
Еще одним риском для Европы министр назвал выборы в Европарламент.
«Мы видим разочарование в ЕС и это может отразиться в этом голосовании. Этого нельзя допустить! Мы должны уже сейчас стимулировать людей пойти на эти выборы, чтобы не выиграли критики ЕС», — заявил министр иностранных дел Латвии.
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