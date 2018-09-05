С 2012 года по сей день в Грузии зарегистрировано более 35 пророссийских НПО

05.09.2018 11:51 В Грузии бум российских неправительственных некоммерческих организаций - с 2012 года по сегодняшний день Минюст зарегистрировал более 35 неправительственных организаций.



Группа журналистов - международных следователей изучила их деятельность.



13 из 35 являются фондами, которые, согласно уставу, ведут благотворительную и образовательную деятельность, но ответ на вопрос, кто их финансирует и что преподают, неясный. Об источниках финансирования в документах ничего не сказано. "АИ факт" выяснил, что часть получает деньги из секции российских интересов в Грузии.



В результате изучения документов группа журналистов-следователей практически убедилась, что новые неправительственные организации, основанные гражданами России, являются российской мягкой силой в Грузии, ведущей кремлевскую пропаганду.



Официально указанные фондами адреса и номера телефонов фальшивые.



Прибытие граждан России в Грузию под эгидой борьбы против российской пропаганды порождает еще больше вопросов. В стране свободно создаются и работают десятки организации враждебного государства. Их деятельность, так же как и финансовую сторону, никто не контролирует.

















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