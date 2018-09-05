Цихелашвили: Российская пропаганда проникла по все демократические государства

05.09.2018 11:59 Три журналиста, которые нарушили закон об оккупированных территориях, не смогли попасть на территорию Грузии, это была очень адекватная мера со стороны МВД, — об этом Первому каналу заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.



По ее словам, визит журналистов не был согласован ни с одной государственной структурой, поэтому она не может говорить о деталях.



«20% Грузии оккупированы Россией и она осуществляет силовую политику. Очень сложно здесь генерировать пророссийские сегменты. Я не имею в виду конкретные регионы, подразумеваю грузинское общество в целом.



Мы очень внимательно не только следим, но и изучаем. Лучшей формой и формулой для борьбы с этим является распространение объективной информации. Формулы лучше не придумали даже страны Западной Европы К сожалению, российская пропаганда — это мощная машина, которая проникла во все демократические государства. 10 лет назад никто не мог себе представить, что основная тема обсуждений могла бы заключаться в возможном вмешательстве России во внутренние процессы.



Мы и наши партнеры думаем над этими темами, работает. Мы работаем над тем, как нейтрализовать угрозы и предпринять активные шаги. Мы — демократическое государство, и у нас есть адекватный ответ на правонарушения», — заявила Кетеван Цихелашвили.



Части участников форума, запланированного в Тбилиси, отказали во въезде в страну из-за нарушения закона об оккупации.



В министерстве внутренних дел Первому каналу подтвердили, что трех членов российской делегации не пустили в страну.



По информации Первого канала, с границы обратно вернули военного обозревателя «ИТАР-ТАСС» Виктора Литовкина, члена Международного совета Ассоциации исследователей российского общества Геннадий Бордюгов и еще одного участника форума Алексея Токарева.



5-7 сентября в Грузии проходит международная южнокавказская конференция, финансируемая Фондом президентских грантов России.















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