В Брюсселе пройдет заседание комиссии НАТО-Грузия

05.09.2018 12:02 Сегодня в Брюсселе состоится заседание комиссии НАТО-Грузия, которое государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства откроет вместе с генеральным секретарем Североатлантического альянса.



На заседании НАТО-Грузия будут рассматривать вопросы решения конфликта и примирения.



Как заявила Кетеван Цихелашвили Первому каналу, до начала заседания она встретится с заместителем генерального секретаря Роуз Гетемюллер.



«Заседание комиссии НАТО-Грузия посвящается вопросу конфликта. Интерес со стороны наших партнеров был очень высоким в том контексте, что с российской агрессии и Августовской войны прошло 10 лет. Высок интерес и к новой мирной инициативе правительства Грузии.



Я планирую уделить на заседании внимание вызовам, накопленным в течение года, которым нужен консолидированный международный ответ, в том числе таким вопросам, как тяжелейшая трагедия и убийство Татунашвили нечеловеческими пытками, ход расследования, иск Грузии против Российской Федерации в международный суд, ежедневные нарушения в условиях оккупации, незаконные задержания, ограничение права населения на имущество, ограничение получения образования на родном языке. Обзор этих проблем очень важен для нас, так как наши международные партнеры должны быть информированы и продолжать информированную поддержку нашей мирной политики и общих усилий», — заявила Кетеван Цихелашвили.















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