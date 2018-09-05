Британия призывает ускорить введение новых санкций против России

05.09.2018 12:35 Лондон намерен добиваться от Евросоюза скорейшего введения новых санкций против России за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, для которого, по данным следствия, был использован нейро-паралитический агент из российских арсеналов химического оружия. Об этом, выступая в британском парламенте, заявил глава МИД Соединенного королевства Джереми Хант.



Он напомнил, что США объявили о введении новых антироссийских санкций в рамках Акта о запрете химического оружия в августе, а в полном объеме новый пакет ограничений вступит в силу с ноября.



"Со стороны Европы было бы неподобающе не последовать этому примеру, учитывая, что эта акция совершена на европейской земле", - заявил Хант, добавив, что вопрос о санкциях нужно решать "в ближайшие месяцы".



"Крайне важно провести четкую красную линию, - подчеркнул министр. - Применение химического оружия, в том числе нервно-паралитических веществ, совершенно неприемлемо, и цена подобных действий всегда будет высока".



"ЕС уже договорился о режиме санкций за применение химического оружия, и мы будем давить на них, чтобы этот режим как можно скорее был введен в действие", - добавил Хант, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин (цитаты по BBC News).



Лидеры стран Евросоюза в июне официально пообещали как можно скорее составить и принять документ о новом режиме санкций в ответ на применение и распространение химического оружия. Соответствующий пункт был закреплен в итоговом коммюнике саммита ЕС.



Две недели назад Хант, выступая в США, уже призывал Евросоюз поддержать США и ужесточить санкции в отношении России, чья политика, по словам министра, подрывает безопасность в мире.



"Мы, конечно, должны взаимодействовать с Москвой, но в то же время надо сказать прямо: внешняя политика России при президенте Путине делает ситуацию в мире более опасной. И сегодня Соединенное Королевство просит своих союзников пойти дальше и призывает Европейский союз ввести всесторонние санкции против России и встать плечом к плечу с Соединенными Штатами", - заявил Хант.



Ситуацию усугубляет то, что помимо семьи Скрипалей еще двое подданных Британии подверглись действию отравляющего вещества "Новичок" - к такому выводу пришли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), подтвердив выводы британского следствия.



30 июня в городе Эймсбери два человека, мужчина и женщина, были обнаружены в бессознательном состоянии. Анализы показали, что ядом стало "то же самое токсичное химическое вещество, которое было обнаружено в биомедицинских пробах, связанных с отравлением Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и (полицейского ) Николаса Бейли, которое произошло 4 марта 2018 года в Солсбери", констатировали эксперты ОЗХО.



Одна из пострадавших - Дон Стерджесс - скончалась спустя 8 дней после отравления.















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