Григол Вашадзе пообещал в случае победы поднять пенсии и зарплаты

05.09.2018 13:00 Пенсия — 400 лари, зарплата педагога – одна тысяча лари, а полицейского — две тысячи лари – член партии «Единое национальное движение» и кандидат от десяти партий Григол Вашадзе представил свою предвыборную программу в городе Чиатура.



Безработица, насилие и коррупция, беднеющее население, повышенные налоги и прекращение социальной помощи, экология – эти вопросы стали предметом встречи населения шахтерского города с кандидатом в президенты.



«Я нахожусь в родном городе моей фамилии, городе, который по большей части содержал Грузию тем, что добывали из земли Чиатура. В 20 веке прогнозировали, что к концу века в этом городе даже перила будут из золота, однако, это не стало реальностью. Мои чиатурцы вновь живут в бедности, также, как и люди по всей Грузии…Этот народ знает, что спасение, выход и правильный путь – это национальное правительство», — сказал Вашадзе на встрече с избирателями.



Григол Вашадзе пообещал, что если он придет к власти, на 1,5 миллиарда сократятся бюрократические расходы. Благодаря этому удастся повысить зарплаты. Он также подчеркнул, что будет объявлен мораторий на выплаты несправедливых долгов, а банковские кредиты можно будет закрыть по курсу лари 2012 года.



До президентских выборов в Грузии остается меньше двух месяцев. На сегодняшний день партии или инициативные группы представили в Центральную избирательную комиссию 37 кандидатов в президенты, четырех из которых уже зарегистрировали.



Правящая партия «Грузинская мечта» не представила своего кандидата на выборах, однако рассматривает возможность поддержки кандидатуры независимого депутата Саломе Зурабишвили. Для того, чтобы принять участие в выборах, Зурабишвили даже отказалась от гражданства Франции.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

