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Премьер-министр Грузии встретился с послом Эстонии
05.09.2018 13:20
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с послом Эстонии в Грузии Кайем Каарельсоном.
По информации администрации правительства Грузии, в ходе разговора о двухсторонних отношениях Грузии и Эстонии, стороны уделили внимание позитивной динамике тесного сотрудничества между двумя странами, также рассмотрели вопрос обмена опытом Эстонии в процессе реформ в Грузии.
Речь шла о реформе образования, а также налоговой системе, которая успешно проходит в Грузии по эстонской модели. Кроме того, стороны обсудили необходимость восстановления прямых авиарейсов между Тбилиси и Таллином.
На встрече также было отмечено, что Эстония является лидером с точки зрения кибербезопасности и для грузии важен обмен опытом в этом направлении.
Премьер-министр Грузии и посол Эстонии также обсудили визит президента Эстонии в Грузию, который планируется в ближайшие дни.
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