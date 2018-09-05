Премьер-министр Грузии встретился с послом Эстонии

05.09.2018 13:20 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с послом Эстонии в Грузии Кайем Каарельсоном.



По информации администрации правительства Грузии, в ходе разговора о двухсторонних отношениях Грузии и Эстонии, стороны уделили внимание позитивной динамике тесного сотрудничества между двумя странами, также рассмотрели вопрос обмена опытом Эстонии в процессе реформ в Грузии.



Речь шла о реформе образования, а также налоговой системе, которая успешно проходит в Грузии по эстонской модели. Кроме того, стороны обсудили необходимость восстановления прямых авиарейсов между Тбилиси и Таллином.



На встрече также было отмечено, что Эстония является лидером с точки зрения кибербезопасности и для грузии важен обмен опытом в этом направлении.



Премьер-министр Грузии и посол Эстонии также обсудили визит президента Эстонии в Грузию, который планируется в ближайшие дни.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

