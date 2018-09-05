Вольский: Не думаю, что у российских журналистов есть ресурс промыть мозги нашему обществу

05.09.2018 13:32 «Для нас не является открытием, что российские журналисты или политики думают не так как мы», — заявил вице-спикер парламента Гия Вольский в связи с проводимым в Тбилиси медиа-форумом ««Роль СМИ в деле восстановления доверия» и участием в нем представителей России.



По его оценке, у подобных ангажированных журналистов нет ресурса давления на грузинскую общественность и их высказывания ничто не меняют в сознании общества и отношении грузинского правительства.



«Все фонды финансируются на деньги российских властей и тем более, таких политически ангажированных журналистов, но я не думаю, что у них есть какой-либо ресурс, чтобы промыть мозги нашему обществу. Единственное, что может иметь политическую выгоду от этого визита, от скандальных вопросов и ответов — это «Национальное движение». Хотя я не думаю, что и они что-то выиграют от данной темы. Без визита в Тбилиси мы знаем их позицию и их ресурс ничто не меняют в сознании общества и отношении грузинского правительства. То что произошло, является агрессией России и оккупацией», — заявил Гия Вольский.



В Тбилиси проходит форум под названием — «Роль СМИ в деле восстановления доверия», в котором принимают участие журналисты и блоггеры из России, Азербайджана, Грузии и Армении. Мероприятие финансируется Фондом президентских грантов России.



Представители молодежного крыла «Национального движения» и гражданского общества «Россия – оккупант»с утра проводят акцию у гостиницы «Вере Палас». Они выступают против проведения в Грузии медиа-форума с участием представителей России и считают, что мероприятие нацелено на проведение российской пропаганды.



Напомним, вчера трем членам делегации отказали во въезде в страну из-за нарушения закона об оккупации. Запланированная панель не состоялась, так как модератор был отправлен обратно в Москву.















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