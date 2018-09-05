Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЦИК Грузии направил Азербайджану приглашение для наблюдения за президентскими выборами


05.09.2018   14:01
Центризбирком (ЦИК) Грузии направил приглашение в ЦИК Азербайджана для наблюдения за предстоящими 28 октября в стране президентскими выборами. Об этом грузинскому бюро Report сообщила пресс-секретарь ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

По ее словам, в связи с президентскими выборами также планируется открыть в Азербайджане избирательный пункт: "Его планируется открыть в Баку, в посольстве Грузии в Азербайджане".

Отметим, что нынешние выборы будут в Грузии последние, на которых глава государства избирается путем прямого голосования. Президента изберут сроком на 6 лет. На проведение выборов будет выделено свыше 15,1 млн долларов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Израиле настаивают вино по грузинскому методу
Чкония: Назуки на трассе Сурами является символом бедности
«Дельте» и «Rosenbauer» создание прототипа спецавтомобиля обойдется вдвое дороже запланированного
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
Хаджимба подтвердил подлинность опубликованных материалов из взломанной почты офиса Суркова
В школы Абхазии возвращают школьную форму
Еще одна гражданка РФ стала жертвой отдыха в Абхазии
Житель Абхазии изнасиловал гражданку РФ в Гудауте
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Чечни изгнали из семьи подростков, напавших на полицейских
Азербайджан направил ноту США
В Чечне полиция неделю удерживала 9-летнего ребенка
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна