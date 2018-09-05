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ЦИК Грузии направил Азербайджану приглашение для наблюдения за президентскими выборами
05.09.2018 14:01
Центризбирком (ЦИК) Грузии направил приглашение в ЦИК Азербайджана для наблюдения за предстоящими 28 октября в стране президентскими выборами. Об этом грузинскому бюро Report сообщила пресс-секретарь ЦИК Грузии Анна Микеладзе.
По ее словам, в связи с президентскими выборами также планируется открыть в Азербайджане избирательный пункт: "Его планируется открыть в Баку, в посольстве Грузии в Азербайджане".
Отметим, что нынешние выборы будут в Грузии последние, на которых глава государства избирается путем прямого голосования. Президента изберут сроком на 6 лет. На проведение выборов будет выделено свыше 15,1 млн долларов.
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