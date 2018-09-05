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Чиновница из Сигнахи присвоила деньги неимущих


05.09.2018   14:38
Сотрудницу Сигнахской районной мэрии Натию П. привлекли к уголовной ответственности по обвинению в присвоении денег, предназначенных для социально незащищенных семей. Об этом сообщает Служба госбезопасности Грузии (СГБ).

По данным следствия, обвиняемая занимала в мэрии должность секретаря комиссии по выдаче одноразовой социальной помощи социально незащищенным семьям. Как выяснилось, используя служебное положение женщина присвоила более 1,4 тысячи лари (более 562 долларов). Деньги должны были выделить неимущим в качестве одноразовой помощи.

Уголовное дело возбуждено по статьям «попытка мошенничества, повлекшая существенный ущерб, с использованием служебного положения», «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, повлекшее существенный ущерб» и «служебный подлог», что карается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет.

Следствие ведет антикоррупционное агентство Службы Госбезопасности Грузии.






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