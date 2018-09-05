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Парламнет Грузии проводит первое пленарное заседание осенней сессии


05.09.2018   14:48
В парламенте Грузии проходит первое пленарное заседание осенней сессии. Заседание началось с государственного гимна. Осенняя сессия по традиции открылась заседанием бюро в первый вторник сентября – 4 сентября.

В течение сессионной недели законодатели рассмотрят до 70-ти вопросов.

Первое пленарное заседание осенней сессии, которое было намечено на 12 часов, началось с опозданием приблизительно на час.






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