Парламнет Грузии проводит первое пленарное заседание осенней сессии

05.09.2018 14:48 В парламенте Грузии проходит первое пленарное заседание осенней сессии. Заседание началось с государственного гимна. Осенняя сессия по традиции открылась заседанием бюро в первый вторник сентября – 4 сентября.



В течение сессионной недели законодатели рассмотрят до 70-ти вопросов.



Первое пленарное заседание осенней сессии, которое было намечено на 12 часов, началось с опозданием приблизительно на час.















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