Глава МИД Японии обещал чаще приезжать в Грузию

05.09.2018 15:24 Состоялся первый визит министра иностранных дел Японии в Грузию, который был очень плодотворным. Нам понадобилось 25 лет, чтобы министр иностранных дел Японии посетил Грузию, однако в будущем это будет повторяться чаще, мы чаще будем гостить Грузии и надеемся, что двухсторонние отношения между Грузией и Японией станут более тесными. Большое спасибо грузинскому народу за проявленное гостеприимство. Мы очень ценим это, — об этом министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил прежде чем покинуть Грузию.



В Тбилисском международном аэропорту Таро Коно провожал грузинский коллега Давид Залкалиани.



«Этот визит придаст отношениям Грузии и Японии новый импульс и переведет их на существенно новый уровень. Мы рассмотрели все основные вопросы двухстороннего сотрудничества. Важно, что были озвучены новые инициативы. В частности, со стороны Грузии была озвучена инициатива о начале разговора о свободной торговле, как только завершатся переговоры по новому инвестиционному соглашению и будет оформлен договор», — заявил Давид Залкалиани.



Министр иностранных дел Японии находился в Грузии с официальным визитом 4-5 сентября.















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