Главы МИД стран-членов ГУАМ встретятся на Генассамблее ООН

05.09.2018 16:10 Министры иностранных дел стран-членов ГУАМ проведут встречу в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.



По его словам, договоренность о проведении встречи уже достигнута.



По его словам, достигнута договоренность по проведению в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН встречи министров иностранных дел стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ, передает Тренд.



Напомним, формат ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие) был создан постсоветскими странами в 1997 году на саммите глав государств Европейского союза в Страсбурге. В настоящее время в организацию входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. В 1999 году к этому формату присоединился Узбекистан, однако спустя четыре года вышел из него.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

