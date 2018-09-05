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Главы МИД стран-членов ГУАМ встретятся на Генассамблее ООН


05.09.2018   16:10
Министры иностранных дел стран-членов ГУАМ проведут встречу в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, договоренность о проведении встречи уже достигнута.

По его словам, достигнута договоренность по проведению в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН встречи министров иностранных дел стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ, передает Тренд.

Напомним, формат ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие) был создан постсоветскими странами в 1997 году на саммите глав государств Европейского союза в Страсбурге. В настоящее время в организацию входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. В 1999 году к этому формату присоединился Узбекистан, однако спустя четыре года вышел из него.






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