Президента, премьера и спикера парламента лишают пожизненной охраны

05.09.2018 17:18 Обязанностью Специальной службы государственной охраны уже не будет обеспечение президента пожизненной персональной охраной.



Упраздняется запись в законе "О специальной службе государственной охраны", согласно которой президенту Грузии со дня выборов на должность до конца жизни назначается персональная охрана на месте работы, постоянном, и временном местонахождении. В действующем законе на сегодня записано, что в период полномочия президента персональная охрана назначается членам его семьи, и сохраняется по истечению президентского полномочия, пока президент жив.



В то же время по изменениям, запланированным в законе "О специальной службе государственной охраны", представленным парламенту на рассмотрение, персональная охрана президенту, а также премьер-министру, и председателю парламента сохраняется в обязательном порядке сроком на год после истечения срока полномочия, или прекращения полномочия.



Кроме того, правительство по своему решению постановит, в каком случае можно продлить им персональную охрану после прошествии этого одного года. В частности, премьер-министру, президенту, и председателю парламента через год после истечения срока полномочии, или прекращения полномочий, а также членам их семей, после истечения срока полномочия или прекращения полномочия, другим охраняемым службой лицам и членам их семей, может быть предоставлена охрана по решению правительства на основании наличия соответственной угрозы, в частности, если их жизни и здоровью угрожает опасность.



Высшим должностным лицам не будет сохраняться государственная охрана, если полномочие будет прекращено из-за нарушения конституции или совершения преступления.



Законопроект подготовила Специальная служба государственной охраны, и правительство уже представило его парламенту на рассмотрение.

















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