МВД Грузии подготовило законодательные поправки по теме потребления марихуаны

05.09.2018 18:20 Министерство внутренних дел Грузии подготовило законодательные поправки, которые представят правительству на ближайшем заседании, — об этом говорится в заявлении ведомства.



Как отмечается в заявлении МВД, главной задачей ведомства является охрана правопорядка и общественной безопасности, в том числе – защита общества от пагубного влияния марихуаны в тех допустимых рамках, которые, на основании конституции и ее принципов, устанавливает решение конституционного суда.



«Согласно законопроекту, употребление марихуаны попадет под строгие правовые рамки.



В частности, с учетом пропорциональности конституционного принципа, употребление марихуаны будет наказуемым:



В любом общественном месте; всех видах общественного транспорта; в присутствии несовершеннолетних; в учебно-образовательных учреждениях, в других зданиях, предназначенных для лиц до 18 лет и территориях в их собственности; на общественных собраниях, предназначенных для несовершеннолетних или в радиусе, определенным на близлежащей территории; в ходе исполнения служебных обязанностей для людей определенной профессии (например, педагогов, врачей, публичных служащих).



Согласно законопроекту, для защиты общественной безопасности и подростков от пагубного влияния марихуаны, сравнительно жестко, в уголовном порядке, будет наказуемым управление транспортного средства под воздействием любого наркотического вещества и распространение/передача марихуаны несовершеннолетнему за деньги или безвозмездно и склонение к употреблению марихуаны.



Также, согласно законопроекту, за употребление марихуаны людей определенной профессии будут лишать права на профессиональную деятельность и им ограничат гражданские права.



Вместе с тем, напоминаем обществу, что популяризация или реклама любых наркотических средств является административным правонарушением и влечет соответствующую ответственность», — отмечается в заявлении МВД.















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