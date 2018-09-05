АМЮГ обратилась в суд с требованием о получении информации из Общественного вещателя

05.09.2018 18:22 АМЮГ обратилась в суд с требованием о получении информации из Общественного вещателя

Ассоциация молодых юристов Грузии обратилась в Тбилисский городской суд с иском против Общественного вещателя с требованием получения информации из организации.



По информации АМЮГ, согласно решению от 2 августа 2018 года, попечительский совет Общественного вещателя позволил генеральному директору вещателя, в целях технического переоснащения, взять кредит для привлечения финансовых ресурсов и начать соответствующие процедуры.



Как заявляют в АМЮГ, дело касается нескольких десятков миллионов лари. По информации Ассоциации молодых юристов Грузии, основанием для решения попечительского совета Общественного вещателя стала служебная записка генерального директора от 31 июля 2018 года, в которой должно быть указано точное количество кредита и детальный план технического переоснащения. В АМЮГ поясняют, что запросили данный документ, однако Общественный вещатель не предоставил им запрашиваемую информацию.



«Документ, в котором детально расписано, на что будет потрачена сумма кредита, и как в дальнейшем будет покрыть этот кредит, мы запросили от Общественного вещателя. Они сказали нам, что это — неофициальный документ, и они не могут нам его передать, однако приняли решение на основании этого документа и мы требуем, передать нам эту информацию и документ», — заявила юрист АМЮГ Мариям Гогосашвили.















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