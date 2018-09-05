«Европейская Грузия» предлагает ограничить российскую пропаганду в Грузии на законодательном уровне

05.09.2018 18:31 «Европейская Грузия» выступает с инициативой принять законодательные поправки с целью ограничения российской пропаганды - заявил один из лидеров партии, Серги Капанадзе, на первом заседании осенней сессии парламента.



По словам Капанадзе, в скором будущем "Европейская Грузия" представит пакет поправок, и депутат выразил надежду, что парламентское большинство правильно подойдет к этой инициативе.



В то же время, по словам Капанадзе, уже начались консультации с разными политическими силами вокруг вопроса, и они тоже будут включены в подготовку инициативы.



"В эту минуту идет т.н. медиа форум, то есть встреча русских пропагандистов с их грузинскими коллегами. Все это финансируется на российские деньги, и это является насмешкой нашей страны с российской стороны. Жаль, что это происходит сегодня, в 21-м веке, спустя 10 лет с августовской войны, после того, как весь мир увидел, что представляет Россия. Стоит сожаления, что нынешняя власть допускает это.



Я выступаю с предложением, и наша команда официально озвучит это предложение, чтобы были сделаны некоторые шаги, в том числе законодательные, чтобы ограничить российскую пропаганду в Грузии. Обрезать крылся этой мощной пропагандистской машине, которая работает со всей силой, чтобы она была ограничена в Грузии. Надеюсь, что подойдете к этому со здравым смыслом, а не так, как это происходит сегодня.



Сегодня как никогда, усилилась российская пропаганда, в том числе в политическом спектре. Здесь, в этом зале тоже сидят люди, которые прямо строят свою политическую жизнь на том, что ездят в Россию, находятся на прямой линии с ними, и хотят вернуть эту страну в когти России. Надеюсь, что в этом процессе, в котором примут участие и другие политические силы, будет принят такой пакет, который осложнит движение российских денег, и проекцию российской силы в Грузии"- заявил Серги Капанадзе.

















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