Презентация реформы системы образования пройдет в сентябре - министр

05.09.2018 18:33 Презентация реформы образования пройдет в сентябре, — об этом журналистам на брифинге заявил министр образования, науки, культуры и спорта Михиал Батиашвили.



«Направление образования нуждается в значительных изменениях и системных обновлениях, чтобы произошло полное оздоровление. В связи с этим, вместе с реформой образования у нас буду важные новинки», — заявил Батиашвили.



По словам министра, в сентябре министерство предоставит обществу информацию о новинках. В связи с реформой будет детальная презентация и план, как система образования будет улучшена по всем направлениям.















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