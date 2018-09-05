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Презентация реформы системы образования пройдет в сентябре - министр


05.09.2018   18:33
Презентация реформы образования пройдет в сентябре, — об этом журналистам на брифинге заявил министр образования, науки, культуры и спорта Михиал Батиашвили.

«Направление образования нуждается в значительных изменениях и системных обновлениях, чтобы произошло полное оздоровление. В связи с этим, вместе с реформой образования у нас буду важные новинки», — заявил Батиашвили.

По словам министра, в сентябре министерство предоставит обществу информацию о новинках. В связи с реформой будет детальная презентация и план, как система образования будет улучшена по всем направлениям.






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