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Мы будем добиваться расширения режима европейских санкций против РФ - Мэй
05.09.2018 19:02
"Мы будем выступать за расширение действующего режима европейских санкций против РФ", - сказала Т.Мэй, выступая в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы будем добиваться принятия нового санкционного режима ЕС в отношении тех, кто несет ответственность за кибератаки и нарушение прав человека", - заявила премьер.
Британский премьер подчеркнула, что Лондон, тем не менее, не теряет надежды на сотрудничество с Москвой по ряду международных вопросов в будущем.
"Я уже это говорила и скажу сейчас: у нас нет разногласий с российским народом. Мы продолжаем надеяться, что когда-то будем вновь тесно сотрудничать с властями этой великой нации", - отметила Т.Мэй.
Накануне Великобритания назвала имена россиян, которых подозревают в отравлении Скрипалей: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
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