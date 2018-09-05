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Во Франции сократилось чилсло соискателей убежища из Грузии - посол


05.09.2018   21:03
«Динамика требований от граждан Грузии о соискании убежища во Франции сократилась, однако данный показатель все еще остается высоким», — заявил посол Франции в Грузии Паскаль Менье.

По его словам, данный вопрос обсудили министры внутренних дел Франции и Грузии. Кроме того, вопросы миграции и безопасности были обсуждены во время телефонного разговора президентов двух государств.

«Это тот вопрос, который обсудили ваш и наш министры внутренних дел, а также наш президент Эммануэль Макрон и президент Грузии Георгий Маргвелашвили во время телефонного разговора. Мы вместе с МВД Грузии наблюдаем, какие меры проводятся, чтобы показатель соискания убежища был снижен. У меня нет точных цифр, но я могу сказать, что данные немного снизились, однако показатель все еще остается высоким», — заявил Паскаль Менье.






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