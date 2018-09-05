Временная следственная комиссия поддержала заключение «Европейской Грузии» по делу об убийстве двух подростков

05.09.2018 21:32 Временная парламентская следственная комиссия по изучению дела об убийстве на улице Хорава поддержала, девятью голосами против четырех, заключение секретаря комиссии, члена «Европейской Грузии» Отара Кахидзе.



Председатель комиссии Серги Капанадзе также поставил на голосование заключение представленное парламентским большинством, которое поддержали четыре члена, а девять высказались против документа.



«Европейская Грузия» была представлена большинством в комиссии — девятью членами. В комиссию также входили члены парламентского большинства, а также независимый депутат Саломе Зурабишвили, которая после регистрации кандидатом в президенты Грузии не принимала участия в работе комиссии.



Временная парламентская следственная комиссия по изучению убийства на улице Хорава опубликовала первую часть заключения, где где описаны обстоятельства установленные комиссией — что случилось первого декабря на улице Хорава. Первую часть заключения журналистам предоставили члены «Европейской Грузии». В заключении комиссии появилось новое ключевое обстоятельство, касающееся неизвестного до этого момента прокуратуре роли фигуранта в убийстве Давида Саралидзе — М.К. Комиссия добыла не одно показание, согласно которым подтверждается наличие у М.К определенного предмета, т.н лезвия и его применения в ходе драки.



На сегодняшнем заседании временной парламентской комиссии по изучению дела об убийстве на улице Хорава было представлено заключение представителями парламентского большинства, в котором говорится, что комиссия установила, что в процессе расследования отдельные следственные действия либо не были проведены, либо прошли с опозданием, однако это не имело влияния на конечный результате расследования.















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