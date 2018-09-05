Замглавы МИД Грузии оценил встречу комиссии НАТО-Грузия

05.09.2018 22:26 Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа оценил встречу комиссии НАТО-Грузия в интервью с Первым каналом.



По словам Дондуа, главной темой на повестке дня был российско-грузинский конфликт, ситуация на оккупированных территориях и мирная политика Грузии в разрешении конфликта.



«Мы продолжаем наш политический диалог с НАТО. После летних каникул это была первая встреча в рамках комиссии НАТО-Грузия. Главной темой повестки дня был российско-грузинский конфликт, ситуация на оккупированных территориях и мирная политика Грузии в урегулировании конфликта. В своем выступлении я подробно рассказал о проходящих в Женеве международных дискуссиях, о вызовах, с которыми мы сталкиваемся в Женеве и за её пределами», — заявил Дондуа.



По его информации, на встрече, которая длилась два часа, было много вопросов и заявлений о поддержке.



«Был большой интерес со стороны коллег. Встреча продолжалась два часа. Вопросов было слишком много и были заявления о поддержке. Главное о чем мы сказали, что мы делаем все, чтобы добиться прогресса в Женеве, но оставить эту проблему толко в Женеве было бы неправильным и важно сохранять вопрос Грузии на международной повестке дня и более того, активно обсуждать.



Их поддержка очень важна. Сегодня Российская Федерация является частью проблемы, и очень трудно говорить не только в Женеве, но и вообщем о достижении прогресса в направлении конфликта. Мы должны сделать все возможное при поддержке наших партнеров, чтобы на первом этапе хотя бы немного нейтрализовать Россию и чтобы она не вмешивалась в осуществление новой мирной инициативы Грузии, те действия, которые направлены на обеспечение безопасности на оккупированных территориях Грузии, чтобы найти пути для разрешения конфликта мирным путем», — заявил Давид Дондуа.















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