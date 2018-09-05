Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Замглавы МИД Грузии оценил встречу комиссии НАТО-Грузия


05.09.2018   22:26
Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа оценил встречу комиссии НАТО-Грузия в интервью с Первым каналом.

По словам Дондуа, главной темой на повестке дня был российско-грузинский конфликт, ситуация на оккупированных территориях и мирная политика Грузии в разрешении конфликта.

«Мы продолжаем наш политический диалог с НАТО. После летних каникул это была первая встреча в рамках комиссии НАТО-Грузия. Главной темой повестки дня был российско-грузинский конфликт, ситуация на оккупированных территориях и мирная политика Грузии в урегулировании конфликта. В своем выступлении я подробно рассказал о проходящих в Женеве международных дискуссиях, о вызовах, с которыми мы сталкиваемся в Женеве и за её пределами», — заявил Дондуа.

По его информации, на встрече, которая длилась два часа, было много вопросов и заявлений о поддержке.

«Был большой интерес со стороны коллег. Встреча продолжалась два часа. Вопросов было слишком много и были заявления о поддержке. Главное о чем мы сказали, что мы делаем все, чтобы добиться прогресса в Женеве, но оставить эту проблему толко в Женеве было бы неправильным и важно сохранять вопрос Грузии на международной повестке дня и более того, активно обсуждать.

Их поддержка очень важна. Сегодня Российская Федерация является частью проблемы, и очень трудно говорить не только в Женеве, но и вообщем о достижении прогресса в направлении конфликта. Мы должны сделать все возможное при поддержке наших партнеров, чтобы на первом этапе хотя бы немного нейтрализовать Россию и чтобы она не вмешивалась в осуществление новой мирной инициативы Грузии, те действия, которые направлены на обеспечение безопасности на оккупированных территориях Грузии, чтобы найти пути для разрешения конфликта мирным путем», — заявил Давид Дондуа.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 6 раз
«КазТрансГаз» надеется на мировое соглашение с Грузией по поводу газораспределительных активов в Тбилиси
Увеличился экспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
Хаджимба подтвердил подлинность опубликованных материалов из взломанной почты офиса Суркова
В школы Абхазии возвращают школьную форму
Еще одна гражданка РФ стала жертвой отдыха в Абхазии
Житель Абхазии изнасиловал гражданку РФ в Гудауте
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Финансируемый из Кремля медиафорум в Тбилиси вызвал протест
Британия будет выступать за расширение европейских санкций против РФ
Председатель партии REAL требует проведения досрочных парламентских выборов в Азербайджане
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна