Цихелашвили выступила на заседании комисиии НАТО-Грузия

06.09.2018 11:31 На 10-ую годовщину войны, из-за политики России, люди в оккупированных «т.н. Южной Осетии» и Абхазии особенно остро сталкиваются с вызовами как в гуманитарном плане, так и с точки зрения безопасности, - это заявление госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили сделала на заседании комиссии НАТО-Грузия.



Госминистр привела членам комиссии и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу конкретные примеры, в том числе сказала о жестоком убийстве грузинских граждан, разобщении людей посредством проволочных заграждений и учинении помех евроинтеграции Грузии пропагандистскими методами.



По информации пресс-службы аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства, в ходе заседания комиссии, полностью посвященном конфликту, Кетеван Цихелашвили еще раз детально проинформировала представителей стран НАТО о том, что десятки тысяч грузинских граждан преследуются по этническому признаку и, в частности, даже детям детсадовского возраста запрещается говорить на родном языке.



В ходе выступления госминистр также особое внимание уделила мирной инициативе правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему» и ознакомила членов комиссии со всеми теми шагами, которые страна собирается предпринять для обеспечения благополучия пострадавших от конфликта граждан. В том числе речь идет об экономических проектах, которые кроме финансовой пользы будут способствовать восстановлению доверия между людьми, разделенными проволочными заграждениями.



«У мирной инициативы правительства есть в Брюсселе единодушная поддержка, что еще раз подтвердилось на заседании комиссии НАТО-Грузия. Также альянс еще раз выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», - говорится в информации.















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