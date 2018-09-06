Среди пострадавших в результате землетрясения или тайфуна в Японии нет граждан Грузии

06.09.2018 12:07 В посольство Грузии в Японии не поступало сообщений о гражданах Грузии, пострадавших в результате землетрясения или тайфуна.



Как заявил Первому каналу представитель посольства Грузии Давид Гогинашвили, дипломатическое представительство уже связалось с грузином, проживающим на острове Хокайдо и установило, что он не пострадал.



«По нашей информации, сегодня мы связались с проживающим на острове Хокайдо и никто из грузин не пострадал. Действительно никто, из регистрированных и по которым у посольства есть информация, не пострадал. У них отключили свет и как мы выяснили, на восстановление подачи электроэнергии понадобится минимум одна неделя. Номер телефона посольства работает и мы готовы принимать звонки в любое время», — заявил он.



Что касается региона Кансай, на который обрушился тайфун, грузин среди пострадавших нет и там.



«В регионе Кансай живут больше грузин, однако все в порядке. На Хокайдо живет один грузин, в регионе Кансай их больше, однако несколько сейчас были в Грузии», — заявил Давид Гогинаишвили.



На острове Хоккайдо в Японии произошло землетрясение магнитудой 6.7. Стихия вызвала разрушения. По последним данным, погибли два человека, пострадали 110, 19 числятся пропавшими. В горных регионах сошел оползень.



На Японию обрушился самый мощный за последние 25 лет тайфун «Джеби». Стихия унесла жизни 10 человек, около 300 пострадали.















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