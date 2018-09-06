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Еврокомиссар Йоханнес Хан встречается с учениками Европейской школы «Восточного партнерства» в Тбилиси


06.09.2018   12:10
Грузию с двухдневным визитом посетил еврокомиссар по вопросам европейской политики добрососедства и расширения Йоханнес Хан.

Еврокомиссар прибыл в Европейскую школу «Восточного партнерства», которая официально откроется завтра. Йоханнес Хан встретился с 30 учениками, отобранными для 2018-2019 учебного года, в неофициальной обстановке. До начала встречи, он познакомился с учениками.

Позднее, в Европейской школе «Восточного партнерства» еврокомиссар встретится с иностранными и грузинскими журналистами и предположительно, ответит на их вопросы.

Из Европейской школы Йоханнес Хан отправится в министерство иностранных дел Грузии и встретится с министром Давидом Залкалиани. По завершении встречи еврокомиссар и глава внешнеполитического ведомства проведут совместную пресс-конференцию.

В рамках визита запланированы встречи Йоханнеса Хана с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Мамукой Бахтадзе.






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