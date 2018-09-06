Мэрия начала прием заявлений с целью финансирования стоимости учебы социально незащищенных студентов

06.09.2018 12:44 В рамках подпрограммы "Содействия социально незащищенным и успешным студентам" тбилисская мэрия начала прием заявлений для финансирования учебы осеннего семестра.



В рамках подпрограмм будут профинансированы зарегистрированные в Тбилиси социально незащищенные студенты, рейтинговые очки семей которых составляют 70 000 или меньше, и учатся в авторизированных государством частных и государственных высших образовательных учреждениях.



Заявления будут приниматься по 30 ноября текущего года включительно. Необходимо, чтобы студент лично представил в мэрию Тбилиси заявление, и дополнительную документацию.



Для получения финансирования необходимы следующие документы:



Копия удостоверения личности;

Выписка из единой базы социально незащищенных семей;

Справка из университета с указанием годовой оплаты;

Банковские реквизиты и инвойс университета;

Выданный университетом показатель академической успеваемости (кроме студентов I семестра).

Для студентов I семестра обязательна справка об очках и результатах, полученных в Единых национальных экзаменах;

Рекомендация из высшего образовательного учреждения (кроме студентов I семестра).

Мотивационное письмо.



Социально незащищенным студентам финансирование учебы выдается по семестрам, дважды в год, с учетом академической успеваемости каждого студента в размере 50%, 70%, или 100% оплаты за учебу (в рамках учебного гранта 2250 лари).



В 2015-2017 годы в рамках подпрограммы были профинансированы около 6 500 социально незащищенных студентов. В 2018 году бюджет программы увеличился на 200 000 лари, и составил 1 200 000 лари. В весеннем семестре 2018 года уже профинансировано более 1000 социально незащищенных студентов.



Программу осуществляет Городская служба культуры, образования, спорта, и молодежных дел мэрии Тбилиси.

















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