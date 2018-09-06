Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Анна Гомес: Надеюсь, что президентские выборы в Грузии будут конкурентными


06.09.2018   13:52
Европарламентарий Анна Гомес выражает надежду, что президентские выборы в Грузии будут конкурентными, и кандидаты будут пользоваться равными ресурсами и возможностями.

По ее оценке, то, что в этом году президент Грузии будет избран прямым способом в последний раз, должно послужить еще одним повод для того, чтобы выборы были проведены в демократической, здоровой и конкурентной обстановке.

«Надеюсь, что президентские выборы в Грузии будут конкурентными, и кандидаты будут пользоваться равными ресурсами и возможностями, в том числе и в медиа. Это все очень важно. Также надеюсь, что эти выборы привлекут внимание грузинского народа, несмотря на то, что, согласно действующей Конституции, президент будет избираться прямым способом в последний раз. Это еще один повод для того, чтобы эти выборы были проведены в демократической, здоровой и конкурентной обстановке», - заявила Анна Гомес.
Комментарий европарламентария распространяет телекомпания «Рустави 2».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
От международного туризма Грузия получила 1,361 млрд долларов дохода
Грузинскую зелень будут экспортировать в Голландию
Пассажиропоток в аэропортах Грузии вырос на 25 процентов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
Хаджимба подтвердил подлинность опубликованных материалов из взломанной почты офиса Суркова
В школы Абхазии возвращают школьную форму
Еще одна гражданка РФ стала жертвой отдыха в Абхазии
Житель Абхазии изнасиловал гражданку РФ в Гудауте
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Ильхам Алиев о расширении экспорта газа в Европу
Ильхам Алиев о спецсоглашении с Евросоюзом
Ильхам Алиев о тесном союзе Азербайджана с НАТО
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна