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Анна Гомес: Надеюсь, что президентские выборы в Грузии будут конкурентными
06.09.2018 13:52
Европарламентарий Анна Гомес выражает надежду, что президентские выборы в Грузии будут конкурентными, и кандидаты будут пользоваться равными ресурсами и возможностями.
По ее оценке, то, что в этом году президент Грузии будет избран прямым способом в последний раз, должно послужить еще одним повод для того, чтобы выборы были проведены в демократической, здоровой и конкурентной обстановке.
«Надеюсь, что президентские выборы в Грузии будут конкурентными, и кандидаты будут пользоваться равными ресурсами и возможностями, в том числе и в медиа. Это все очень важно. Также надеюсь, что эти выборы привлекут внимание грузинского народа, несмотря на то, что, согласно действующей Конституции, президент будет избираться прямым способом в последний раз. Это еще один повод для того, чтобы эти выборы были проведены в демократической, здоровой и конкурентной обстановке», - заявила Анна Гомес.
Комментарий европарламентария распространяет телекомпания «Рустави 2».
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