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Мамука Бахтадзе выразил соболезнования семье Иванэ Купрадзе, погибшего при тушении пожара
06.09.2018 15:19
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выразил соболезнования семье Иванэ Купрадзе, погибшего при тушении пожара в Национальном Боржоми-Харагаульском парке.
«Во время тушения пожара в Национальном Боржоми-Харагаульском парке погиб наш гражданин Иванэ Купрадзе. Он был исполняющим обязанности главы отдела защиты Боржоми-Харагаульского заповедника. Он являлся отважным рейнджером, который с риском для жизни защищал уникальный заповедник Боржоми от браконьеров. Выражаю глубокую скорбь и приношу соболезнования семье Иванэ Купрадзе, его друзьям, близким и коллегам», — заявил Мамука Бахтадзе.
Глава отдела защиты Боржоми-Харагаульского национального парка 43-летний Иванэ Купрадзе погиб при тушении пожара, возникшем на территории заповедника. Во время пожара на него упало дерево.
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