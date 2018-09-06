Мамука Бахтадзе выразил соболезнования семье Иванэ Купрадзе, погибшего при тушении пожара

06.09.2018 15:19 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выразил соболезнования семье Иванэ Купрадзе, погибшего при тушении пожара в Национальном Боржоми-Харагаульском парке.



«Во время тушения пожара в Национальном Боржоми-Харагаульском парке погиб наш гражданин Иванэ Купрадзе. Он был исполняющим обязанности главы отдела защиты Боржоми-Харагаульского заповедника. Он являлся отважным рейнджером, который с риском для жизни защищал уникальный заповедник Боржоми от браконьеров. Выражаю глубокую скорбь и приношу соболезнования семье Иванэ Купрадзе, его друзьям, близким и коллегам», — заявил Мамука Бахтадзе.



Глава отдела защиты Боржоми-Харагаульского национального парка 43-летний Иванэ Купрадзе погиб при тушении пожара, возникшем на территории заповедника. Во время пожара на него упало дерево.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

