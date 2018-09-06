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МИД Грузии распространяет информацию о заседании комиссии НАТО-Грузия
06.09.2018 15:20
Министерство иностранных дел Грузии распространяет информацию о заседании комиссии НАТО-Грузия, которое состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе вчера.
По данным ведомства, на заседании комиссии НАТО-Грузия на уровне постоянных представителей рассмотрели проблематику в связи с российско-грузинским конфликтом.
Председателем заседания был генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Грузинскую сторону на встрече представляли государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили и заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа.
До заседания комиссии НАТО-Грузия прошла двухсторонняя встреча с заместителем генерального секретаря Роуз Гетемюллер. По данным МИД Грузии, на встречах рассмотрели инициативу правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему», ход Женевских международных переговоров и политику властей Грузии в направлении решения конфликта мирным путем.
«Грузинская сторона представила альянсу исчерпывающую информацию о положении на оккупированных территориях, нарушениях прав человека, спешном вооружении России, военных учениях и шагах, направленных на аннексию», — отмечается в информации министерства иностранных дел Грузии.
По данным ведомства, на заседании комиссии представители стран-членов НАТО еще раз подтвердили решительную верность территориальной целостности и суверенитету Грузии.
«Послы стран-членов выразили встревоженность в связи со сложной ситуацией по безопасности и гуманитарным положением, и осудили агрессивные действия России. Со стороны Североатлантического альянса была выражена единогласная поддержка в отношении мирной политики Грузии, в том числе новой мирной инициативы», — говорится в заявлении МИД Грузии.
Вместе с тем, по данным министерства иностранных дел Грузии, на встрече стороны рассмотрели решения, принятые в отношении Грузии на саммите НАТО в Брюсселе, процесс интеграции Грузии в Североатлантический альянс и будущие планы сотрудничества.
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