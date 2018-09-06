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Бахтадзе: Открытие офиса в Европоле поможет нам достичь тех стандартов, в которым мы стремимся


06.09.2018   15:42
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе оценивает открытие грузинского офиса в Европоле как очень важное решение для более эффективной коммуникации между соответствующими органами.

Как заявил Мамука Бахтадзе до начала сегодняшнего заседания правительства, министерство внутренних дел Грузии очень активно работает в этом направлении.

«Думаю, открытие данного офиса в Европоле поможет нам достичь тех стандартов, в которым мы стремимся», — заявил премьер-министр.

Грузинский офис в Европоле уже начал работать. По данным МВД, первый офицер по связи Грузии преступил к исполнению обязанностей в Гааге.






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