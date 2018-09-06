Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бывшему мэру Марнеули Темуру Абахову утяжелили обвинение


06.09.2018   16:06
Бывшему мэру Марнеули Темуру Абахову утяжелили обвинение. К предъявленным обвинениям добавилось добыча материала, отображающий личную жизнь, организация, распространение по интернету и в социальных сетях.

Обвинение утяжелили обвиняемым по тому же делу Гилхаму Гулиева и Рамину Алахвердиеву. Обвинение по статье – избиение заменили на обвинение в групповом избиении в отягчающих обстоятельствах.

Как сообщает журналист Первого канала из зала суда, ни один обвиняемый не признает себя виновным.

Напомним, бывший мэо Марнеули Темур Абазов был задержан по факту унизительного и нечеловеческого обращения в отношении гражданина Эльчина Алахвердиева в городе Марнеули в качестве обвиняемого. 14 июня суд приговорил бывшего мэра Марнеули Темура Абазова к предварительному заключению.

В социальной сети распространилось видео, в котором житель Марнеули публично, унизительно приносит извинения за словесное оскорбление председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и мэра Марнеули Темура Абазова. В связи с этим репортаж выпустила студия «Монитор». В репортаже речь идет о том, что человек, который предположительно является жертвой унизительного обращения, несколько дней назад на проспекте Руставели наносил словесное оскорбление представителям «Грузинской мечты», позднее в социальной сети распространилось видео, в котором в унизительной обстановке он приносит извинения.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
От международного туризма Грузия получила 1,361 млрд долларов дохода
Грузинскую зелень будут экспортировать в Голландию
Пассажиропоток в аэропортах Грузии вырос на 25 процентов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
Хаджимба подтвердил подлинность опубликованных материалов из взломанной почты офиса Суркова
В школы Абхазии возвращают школьную форму
Еще одна гражданка РФ стала жертвой отдыха в Абхазии
Житель Абхазии изнасиловал гражданку РФ в Гудауте
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Ильхам Алиев о расширении экспорта газа в Европу
Ильхам Алиев о спецсоглашении с Евросоюзом
Ильхам Алиев о тесном союзе Азербайджана с НАТО
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна