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Бывшему мэру Марнеули Темуру Абахову утяжелили обвинение
06.09.2018 16:06
Бывшему мэру Марнеули Темуру Абахову утяжелили обвинение. К предъявленным обвинениям добавилось добыча материала, отображающий личную жизнь, организация, распространение по интернету и в социальных сетях.
Обвинение утяжелили обвиняемым по тому же делу Гилхаму Гулиева и Рамину Алахвердиеву. Обвинение по статье – избиение заменили на обвинение в групповом избиении в отягчающих обстоятельствах.
Как сообщает журналист Первого канала из зала суда, ни один обвиняемый не признает себя виновным.
Напомним, бывший мэо Марнеули Темур Абазов был задержан по факту унизительного и нечеловеческого обращения в отношении гражданина Эльчина Алахвердиева в городе Марнеули в качестве обвиняемого. 14 июня суд приговорил бывшего мэра Марнеули Темура Абазова к предварительному заключению.
В социальной сети распространилось видео, в котором житель Марнеули публично, унизительно приносит извинения за словесное оскорбление председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и мэра Марнеули Темура Абазова. В связи с этим репортаж выпустила студия «Монитор». В репортаже речь идет о том, что человек, который предположительно является жертвой унизительного обращения, несколько дней назад на проспекте Руставели наносил словесное оскорбление представителям «Грузинской мечты», позднее в социальной сети распространилось видео, в котором в унизительной обстановке он приносит извинения.
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