Презентация проекта Таможенного кодекса состоится на будущей неделе

06.09.2018 16:07 Презентация проекта Таможенного кодекса состоится на будущей неделе, — об этом на брифинге заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.



По его словам, действующий кодекс не отвечает вызовам, перед которыми стоит страна.



Как отметил премьер-министр, работа над проектом Таможенного кодекса с участием экспертов ЕС завершена и он полностью отвечает стандартам Евросоюза.



«Это станет важным стимулом для привлечения инвестиций из Евросоюза и будет способствовать интеграции грузинского бизнеса на европейском рынке. Укоренятся не только легкие и справедливые правила игры, но и будет создана стабильная бизнес-среда, внедрены упрощенные таможенные процедуры, для частного сектора снизятся расходы, которые связаны с внешней торговлей», — заявил премьер-министр.



По его оценке, это – концепция развития цифровой таможни, что предусматривает возможность электронного сервиса для бизнеса.



По словам премьера, Грузия станет первой страной в регионе, которая наряду с современной таможенной инфрастуктурой, полностью будет отвечать требованием евростандартов благодаря новому таможенному законодательству.















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