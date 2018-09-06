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Презентация проекта Таможенного кодекса состоится на будущей неделе


06.09.2018   16:07
Презентация проекта Таможенного кодекса состоится на будущей неделе, — об этом на брифинге заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По его словам, действующий кодекс не отвечает вызовам, перед которыми стоит страна.

Как отметил премьер-министр, работа над проектом Таможенного кодекса с участием экспертов ЕС завершена и он полностью отвечает стандартам Евросоюза.

«Это станет важным стимулом для привлечения инвестиций из Евросоюза и будет способствовать интеграции грузинского бизнеса на европейском рынке. Укоренятся не только легкие и справедливые правила игры, но и будет создана стабильная бизнес-среда, внедрены упрощенные таможенные процедуры, для частного сектора снизятся расходы, которые связаны с внешней торговлей», — заявил премьер-министр.

По его оценке, это – концепция развития цифровой таможни, что предусматривает возможность электронного сервиса для бизнеса.

По словам премьера, Грузия станет первой страной в регионе, которая наряду с современной таможенной инфрастуктурой, полностью будет отвечать требованием евростандартов благодаря новому таможенному законодательству.






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