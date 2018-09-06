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Грузинские НПО: медиафорум – элемент российской “мягкой силы”


06.09.2018   16:13
«Российский медиафорум в Грузии – очередная демонстрация гибридной силы России». 16 грузинских неправительственных организаций выступили с совместным заявлением в связи с проведением в Тбилиси мероприятия, организованного Фондом президентских грантов, связанным с Кремлем.

По мнению НПО, для достижения своих стратегических целей в Грузии, Москва, помимо агрессивных действий, активно применяет и «мягкую силу», что проявляется в медиапропаганде, создании неправительственных организаций и фондов, а также организации разного рода форумов. Одна из главных задач этой активности – усиление антизападных настроений в грузинском обществе и его еще большая поляризация, считают авторы заявления.

В тексте говорится, что с грузинской стороны форум организовала газета «Грузия и мир», основатель которой Александр Чачия является приближенным к Путину бизнесменом. В 2014 году президент РФ наградил его Орденом почета. Созданные им печатные издания и сайт Geworld.ge отличаются активной пророссийскым и антизападным настроем.

«О том, что проблема существует, Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии подтвердила в своем отчете от 2017 года. Согласно документу, для достижения собственных целей спецслужбы разных стран используют тактику «гибридной войны», одна из задач которой – усиление антизападных настроений в грузинском обществе. <…> Но, по нашим оценкам, на лицо – отсутствие системного подхода. К сожалению, нет стратегии и гражданского плана, как государство и общество должны противостоять угрозам, вызванным российской гибридной войной».

По словам авторов совместного заявления, государство должно иметь четкую стратегию по противостоянию российской информационной войне. В первую очередь, считают НПО, власти должны усилить контроль за источниками финансирования подобных мероприятий.

Под заявлением подписались:

«Transparency International – Грузия»;

Атлантический совет Грузии;

Международное общество справедливых выборов и демократии;

Центр исследования экономической политики;

Институт развития свободы информации;

Демократическая инициатива Грузии;

Ассоциация фермеров Грузии;

«Зеленая альтернатива»;

Грузинский институт политики;

Агентство гражданского развития;

Фонд развития медиа;

“Общество и банки”;

Ассоциация ООН Грузии;

Центр исследовательской журналистики и адвокатирования;

Ассоциация реформ Грузии;

Фонд «Открытое общество».

СОВА






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