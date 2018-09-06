Бахтадзе: У нас должен быть эффективный механизм, чтобы не допускать такой пропаганды

06.09.2018 16:26 У нас обязательно должен быть соответствующий эффективный механизм, чтобы не допускать такой пропаганды, которая может негативно отразиться на населении, однако я уверен, что этого не произойдет, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в связи с медиа-форумом в Тбилиси, который финансировал Фонд президентских грантов России.



«Что касается «мягкой силы» и пропаганды, которая идет из России, думаю, это – вызов не только для Грузии, но и всего запада и европейской цивилизации. Исходя из этого, мы считаем, что это является вызовом, однако не могу тут же упомянуть, что грузинское общество уже давно зафиксировало свое решение и позиция. Это – не только политическое или геополитическое решение, это – наше решение, что Грузия обаятельно должна вернуться в европейскую семью. У нас обязательно должен быть соответствующий эффективный механизм, чтобы не допускать такой пропаганды, которая может негативно отразиться на населении, однако я уверен, что этого не произойдет», — заявил Мамука Бахтадзе.



В Тбилиси прошел форум под названием — «Роль СМИ в деле восстановления доверия», в котором принимают участие журналисты и блоггеры из России, Азербайджана, Грузии и Армении. Мероприятие финансировал Фонд президентских грантов России.





















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