Пожертвования в августе получила лишь «Европейская Грузии»

06.09.2018 17:13 С 1-го по 21 августа 2018 года более всего доходов получила «Европейская Грузия». В общей сложности за упомянутый период доход партии составил 265 544 лари, из которых 84 344 лари – это поступления из госбюджета, 173 200 – пожертвования, а 6 000 лари – неденежный доход.



После «Европейской Грузии» наибольший доход приходится на «Грузинскую мечту – Демократическую Грузию» - 173 420 лари, что полностью является поступлением из госбюджета.



82 694 лари составляет доход «Единого национального движения», почти 100% которого составляют поступления из государственного бюджета.



«Промышленность спасет Грузию» из госбюджета профинансировано 50-тью тысячами лари и это в целом доход партии за указанный период.



Следует отметить, что за этот период у партий в основном бюджетные доходы, а пожертвования кроме «Европейской Грузии» почти никем не получены.



Кроме вышеупомянутых партий бюджетные доходы получили:

«Свободные демократы» – 42 683 лари, Лейбористская партия – 39 401 лари, Национал-демократическая партия – 31 571 лари, „Христиан-консервативная партия – 31 571 лари, «Христиан-демократическое движение» - 20 135 лари, «Гражданская платформа – Новая Грузия» – 16 293 лари, «Движение государство для народа» – 16 293 лари, «Демократическое движение – Единая Грузия» – 20 135 лари, «Свободная Грузия» – 7252 лари, «Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов» – 7252 лари, «Союз грузинских традиционалистов» – 7252 лари, «Свобода – Путь Звиада Гамсахурдия» – 7252 лари, движение «За свободную Грузию» – 42 265 лари.

Всего доходы грузинских политических партий составили 689 015 лари.















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